Посилення перевірок пов’язане з випадками неодноразових підробок документів.

У Державній прикордонній службі прокоментували інформацію про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.

Прикордонники зазначили, що можуть вимагати в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військово-облікових документах, пише "Українська правда" з посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка.

За його словами, посилення перевірок пов’язане з випадками неодноразових підробок документів. Так, ДПСУ може вимагати військово-облікові документи із записом про відстрочку.

"Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військово-облікових документах", – вказав Демченко.

Водночас українці публікують в соцмережах відео з кордону, де утворились величезні черги. Люди не одну годину очікують на можливість перетнути кордон.

За даними Держприкордонслужби, упродовж минулої доби, 30 грудня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 73 тисячі осіб та 12 тисяч транспортних засобів. З України вибули 37 тисяч осіб. 20 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. В Україну прослідували 36 тисяч осіб.

Посилення перевірок на кордоні

30 грудня у соцмережах з’явилося відео, як багатодітного батька, який до цього неодноразово перетинав кордон, не випустили без довідки від ТЦК або військово-облікових документів.

Тоді у ДПСУ запевняли, що "змін у правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства".

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