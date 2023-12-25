Заблоковані три контрольно-пропускні пункти.

У Польщі продовжують блокувати кордон з Україною. Станом на ранок понеділка, 25 грудня, у чергах застрягли біля 4100 вантажівок.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Наразі заблоковані три контрольно-пропускні пункти. Він додав, що напередодні вранці було розблоковано пункт пропуску "Шегині".

"На щастя це відбулося, бо фактично з 27 листопада цілодобово цей напрямок блокувався. І за минулу добу ми відмітили, що кількість вантажних транспортних засобів, які перетнули кордон, значно зросла. Натомість три напрямки залишаються заблоковані – це "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне", – додав Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що певний рух вантажівок відбувається через пункт пропуску "Краківець".

Найменшу кількість вантажних авто пропускає "Ягодин – Дорогуськ". Примітно, що за минулу добу кордон там перетнуло лише 150 транспортних засобів в обох напрямках, хоча пропускна спроможність становить 1200-1400 вантажних авто.

Ситуація на кордоні з Польщею

З 6 листопада польські перевізники почали блокаду пунктів пропуску на українському кордоні. 11 грудня після місячного страйку було розблоковано роботу вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Проте зараз його роботу знов ускладнено.

Згодом стало відомо, що до протестів перевізників долучаться і польські фермери.

22 грудня Мінвідновлення України спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону. У Польщі висловлювали сподівання, що зняти блокаду вдасться до Різдва.

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