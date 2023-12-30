З початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам українців.

У Державні прикордонній службі України заявили, що правила перетину кордонів для людей із інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, попри поширені у соцмережах заяви. Згідно з чутками, нібито навіть зняти 20 осіб із поїзда Київ – Перемишль через новий законопроект, який дозволяє мобілізовувати таких людей.

"Змін у Правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

За його словами, пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства. Зокрема, правила визначають умови виїзду з України чоловікам у часи діючих обмежень.

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"Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - додав речник.

Мобілізація в Україні - нові обмеження

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроект Про вдосконалення мобілізації та військового обліку. Якщо його приймуть, в Україні зникне таке поняття як "обмежено придатний". Чоловіків ділитимуть тільки на придатних та непридатних до служби.

Крім того, документ передбачає скасування відстрочки для осіб з інвалідністю III групи.

Тим, хто буде ухилятися від призову до армії, держава суттєво "перекриє повітря".

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