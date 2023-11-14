Україна запропонувала Польщі запустити смуги для порожніх вантажівок на двох пунктах пропуску.

Українська сторона провела перемовини з польськими перевізниками та офіційними представниками країни щодо розблокування кордону.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. За його словами, зустріч була важкою. Ключовою вимогою протестувальників є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення.

"Це питання, яке не обговорюється на таких зустрічах. І принципово для нас: "транспортний безвіз" має тривати та бути пролонгованим. Як мінімум доти, допоки не настане наша перемога. Абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів", - сказав Деркач.

Відео дня

За його словами, Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок на ПП "Угринів - Долгобичів" та "Грушів - Будомеж". "Чекаємо відповідь вкотре", - додав Деркач.

Блокування українсько-польского кордону: що відомо

Нагадаємо, польські перевізники планують страйкувати на кордоні до кінця цього року. Вони невдоволені конкуренцією з українськими перевізниками після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

12 листопада у Державній прикордонній службі повідомляли, що у чергах на кордоні з Польщею перебувають 2,5 тисячі вантажівок, вони лише зростають.

Вас також можуть зацікавити новини: