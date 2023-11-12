Більшість транспортних засобів, які очікують в черзі на території Польщі, знаходяться на напрямку пункту пропуску "Ягодин", зазначили у Держприкордонслужбі України.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголошує, що черги на кордоні з Польщею лише ростуть, там знаходиться вже 2,5 тис. вантажівок.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. "Загалом ця блокада шкодить і Україні, і Польщі. Але ми бачимо, що з 6 числа такі дії польські перевізники продовжують", - зауважив Демченко.

Він додав, що наразі залишається лише один напрямок, де автівки більш-менш інтенсивно рухаються, - це на виїзд з України до Польщі по пункту пропуску "Краківець". "Черга, яка зараз створюється на території Польщі тих вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, тільки росте. Станом на ранок сьогодні це 2 тисячі 500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону", - повідомив речник.

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Демченко додав, що рух цим вантажівкам ускладнюють польські перевізники, які вчиняють дії з блокування під’їзних шляхів. "Більшість цих транспортних засобів, які очікують в черзі на території Польщі в напрямку України, знаходяться на напрямку пункту пропуску "Ягодин". Це понад 50%. Інші автівки - це на напрямку пунктів пропуску "Рава-Руська" та "Краківець", - розповів він.

Речник ДПСУ висловив сподівання, що ці поляки дії припинять якомога швидше. Демченко нагадав, що завтра, 13 листопада, має відбутися зустріч представників України та Польщі з цього питання.

Важливі новини України про польську блокаду - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня стало відомо, що польські перевізники з листопада хочуть перекрити усі пункти пропуску на українському кордоні, щоб розпочати страйк до кінця цього року. Причиною назвали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Зранку 9 листопада на пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська" через страйк польських перевізників було заблоковано рух близько 1 тис. 700 транспортних засобів.

Приблизний час очікування на перетин кордону у напрямку України в пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" становить 150 годин, ПП "Медика - Шегині" - 55 годин, ПП "Дорогуськ - Ягодин" - 41 годину.

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що 11 листопада український водій вантажівки, який планував перетнути пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин", помер у своїй машині.

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