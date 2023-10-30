Польські перевізники планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Польські перевізники з листопада хочуть розпочати страйк та перекрити усі пункти пропуску на українському кордоні до кінця 2023 року через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами Європейського Союзу.

Як повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України, якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України. Акція планується терміном на два місяці.

Зазначається, що перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада.

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Польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту – УНІАН);

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Перетин польсько-українського кордону

З березня 2023 року водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні України та Польщі, можуть записатися в електронну чергу за допомогою застосунку "єЧерга".

У червні польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" зі сторони Польщі, чим заблокували рух для вантажних автомобілів. Польська сторона тоді пропускала лише транспорт, який перевозив гуманітарний вантаж. Пропуск автобусів здійснювався у звичному порядку.

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