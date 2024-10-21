За його словами, питання відкриття аеропорту у Львові обговорюють експерти.

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що під час війни хоча б один із аеропортів України мав би працювати. Таку думку він висловив в інтерв’ю РБК-Україна, відповідаючи на питання про можливе відновлення роботи міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

"Є питання безпеки держави, є питання безпеки людей. Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема обговорюється в експертних середовищах", - сказав він.

Мер запевнив, що у разі ухвалення такого рішення, журналісти першими про це дізнаються.

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"Є багато летовищ в Україні, і, я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало б працювати", - зазначив Садовий.

Заяви про можливе відкриття аеропорту "Львів"

Як відомо, український повітряний простір було закрито 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Українці можуть полетіти тільки з аеропортів в сусідніх державах Європи.

Торік тоді ще міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що при наявності винищувачів F-16 були б шанси відкрити аеропорт у Львові.

Влітку цього року Україна отримала кілька винищувачів F-16. Союзники пообіцяли передавати літаки партіями впродовж 2024 та 2025 років.

Нещодавно заступник голови Офісу президента Віктор Микита заявляв, що міжнародний аеропорт "Ужгород" може забезпечити чартерні рейси, однак питання про його відкриття наразі на паузі. Наразі летовище передали Міністерству внутрішніх справ. Тут планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту.

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