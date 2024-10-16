Наразі питання відкриття аеропорту поставили на паузу.

Міжнародний аеропорт "Ужгород" може забезпечити чартерні рейси, однак питання про його відкриття наразі на паузі. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив колишній голова Закарпатської ОВА, а нині заступник голови Офісу президента Віктор Микита.

"Це питання поки що на паузі. Аеропорт передали Міністерству внутрішніх справ. Тут планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту", - розповів він.

За його словами, аеропорт в Ужгороді може забезпечити чартерні рейси, нерегулярні. Однак проблема у незручній логістиці.

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"До Закарпаття з Києва — 800 кілометрів. Від Харкова ще далі. Якщо дивитися логістику, інколи зручніше доїхати потягом до польського аеропорту й полетіти одразу в усі сторони, ніж їхати до Закарпаття. Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення", - вважає посадовець.

Заяви про можливе відкриття аеропорту Ужгород

В Україні вже понад 2,5 роки скасовані усі цивільні польоти через повномасштабне вторгнення РФ. Періодично в українському інфпросторі зʼявляються заяви про можливість відкриття летовищ у західних областях країни – мовляв, там безпечніше.

Неодноразово йшла мова і про відновлення роботи аеропорту в Ужгороді. Зокрема, українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запропонувала відкрити польоти звідти. Проте у Закарпатській ОВА заявили, що до кінця війни про поновлення роботи летовища не може бути й мови.

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