Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував прогноз Євроконтролю про обмеження польотів над Україною до 2029 року. Він зазначив, що при наявності винищувачів F-16 були б шанси відкрити аеропорт у Львові.
"Ми б всі хотіли, щоб хоча б один аеропорт запрацював, але це питання безпеки і чи відновлять роботу авіакомпанії. Працюємо над цим, хочемо, щоб це сталося якомога швидше. Але те, що Євроконтроль занадто консервативно висловив позицію – однозначно. До речі, будь у нас F-16, і вони патрулювали українське небо, то аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати і взагалі ні про що не турбуватися. Це все про затримки з прийняттям рішень", - заявив глава української дипломатії.
При цьому він нагадав історію з Patriot, які Україна просила ще на початку повномасштабної війни, а отримала через рік.
"Якби дали відразу, набагато менше міст і енергооб'єктів було б зруйновано. Та сама історія повторюється з F-16. Звичайно, хочеться прийти і сказати: "Ну що ви тягнете, ви все одно це зробите". В принципі, я так і кажу, якщо чесно. Але у них свій роздум, логіка і аналіз", - підсумував Кулеба.
Відновлення польотів в Україні - останні заяви
Україна закрила повітряний простір 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну. З тих пір українці можуть полетіти тільки з аеропортів в сусідніх країнах Європи.
27 квітня глава мінтраснспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна готується роботу цивільна авіація. У свою чергу заступник директора "Украероруху" Оксана Ожигова повідомила, що Цивільна авіація повернеться до роботи після того, як буде забезпечена повна безпека.