Дмитро Кулеба зазначив, що робота над відкриттям неба для цивільної авіації ведеться.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував прогноз Євроконтролю про обмеження польотів над Україною до 2029 року. Він зазначив, що при наявності винищувачів F-16 були б шанси відкрити аеропорт у Львові.

"Ми б всі хотіли, щоб хоча б один аеропорт запрацював, але це питання безпеки і чи відновлять роботу авіакомпанії. Працюємо над цим, хочемо, щоб це сталося якомога швидше. Але те, що Євроконтроль занадто консервативно висловив позицію – однозначно. До речі, будь у нас F-16, і вони патрулювали українське небо, то аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати і взагалі ні про що не турбуватися. Це все про затримки з прийняттям рішень", - заявив глава української дипломатії.

При цьому він нагадав історію з Patriot, які Україна просила ще на початку повномасштабної війни, а отримала через рік.

"Якби дали відразу, набагато менше міст і енергооб'єктів було б зруйновано. Та сама історія повторюється з F-16. Звичайно, хочеться прийти і сказати: "Ну що ви тягнете, ви все одно це зробите". В принципі, я так і кажу, якщо чесно. Але у них свій роздум, логіка і аналіз", - підсумував Кулеба.

Відновлення польотів в Україні - останні заяви

Україна закрила повітряний простір 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну. З тих пір українці можуть полетіти тільки з аеропортів в сусідніх країнах Європи.

27 квітня глава мінтраснспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна готується роботу цивільна авіація. У свою чергу заступник директора "Украероруху" Оксана Ожигова повідомила, що Цивільна авіація повернеться до роботи після того, як буде забезпечена повна безпека.

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