Особливістю Ужгородського аеропорту є його географічне розташування біля самого кордону зі Словаччиною.

На сесії Закарпатської облради місцеві депутати виділили 26 мільйонів гривень на аеропорт "Ужгород".

Про це написав голова Закарпатської облради Володимир Чубірко в Facebook.

"Статутний фонд збільшено на 26 млн. грн, щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі і нарешті починати заробляти, а не рахувати збитки. Це важливий аеропорт для України. Колишній мінус - злітно-посадкова смуга, яка починається закордоном, - став його плюсом", - зазначив Володимир Чубірко.

У коментарів виданню "Крила" він зазначив, що ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у "нас з’явився великий, унікальний і можливо останній, найголовніший в державі аеропорт."

"Насправді це єдиний в Україні аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень, тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною. Злітаючий борт попадає у небо Європейського Союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито у зв’язку з подіями", - сказав голова облради.

"Тому я впевнений, що за місяць-другий у нас полетять борти наших українських авіакомпаній, ті, які базуються сьогодні в Європі, в напрямку Відня, в напрямку, якщо потрібно, Праги, Мюнхена", - додав він.