Близькість летовища до кордону з країною НАТО не гарантує безпеку польотів.

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запропонувала відкрити польоти з аеропорту в Ужгороді, який знаходиться впритул до кордону з НАТО, а тому ці авіаперевезення нібито будуть безпечними. Проте у Закарпатській ОВА заявили, що до кінця війни про поновлення роботи аеропорту "Ужгород" не може бути й мови.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомили в прес-службі Закарпатської ОВА. Там наголосили, що безпека цивільних людей вища за бізнес-інтереси перевізника. Водночас той факт, що летовище знаходиться близько до кордону з країною НАТО, є примарним аргументом.

"Щодо поновлення роботи аеропорту "Ужгород" – це питання виникає час від часу. Але доки триває війна, про це мова не йде. У нас війна у всій країні, хоча Закарпаття – тиловий регіон, але це не значить, що тут немає небезпеки. Тому наражати на небезпеку життя цивільних примарними аргументами, що, мовляв, аеродром в Ужгороді знаходиться під кордоном країни НАТО Словаччини, ми не маємо права. Безпека громадян тут вища, ніж комерційні інтереси перевізника", – наголосили в ОВА.

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Відновлення авіаційного сполучення в Україні

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну усі цивільні польоти скасовані. Аеропорти, які на початку повномасштабної війни активно обстрілювалися, зараз закриті. Час від часу в українському інфополі зʼявляються заяви про можливість відкриття летовищ у західних облатсях країни – мовляв, там безпечніше.

Проте у Повітряних силах ЗСУ з такими заявами не погоджуються. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що зараз усі українські аеродроми є оперативними. Він додав, що робота цивільної авіації навряд чи можлива під час війни.

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