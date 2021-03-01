Середня ціна автогазу по Україні становить 15,39 грн/л.

Середня роздрібна вартість скрапленого газу в Україні за місяць (1 лютого – 1 березня) зросла на 2,2 грн/л, або на 17%, до 15,39 грн/л.

Про це, як повідомляє Enkorr.ua, свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Середня ціна автогазу по Україні становить 15,39 грн/л.

На станціях преміум-сегмента, таких як ОККО, WOG і SOCAR, ресурс подорожчав в межах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 і 16,48 грн/л відповідно.

У мережі «Привату» («Укрнафта», «Авіас», ANP та ін., всього 505 станцій з газовими модулями) ціна піднялася в середньому на 2,20 грн/л, до 14,70 грн/л.

Ціни також зросли на заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, «Паралель», «Надія», Chipo, «Род-Нік», SUN OIL, Mango та ін. в межах 2-2,9 грн/л.

Нагадаємо, оптові ціни на ЗВГ почали підвищуватися з початку лютого. За цей період вони збільшилися на 3 820 грн/т, або 18,2%.

Попереднє подорожчання

Станом на 18 січня 2021 року роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

20 січня 2021 року ряд АЗС також змінили свій цінник на автогаз.

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Автор: УНІАН