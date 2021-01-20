Роздрібні мережі 20 січня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-30 коп./л.

В Україні роздрібні мережі 20 січня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-30 коп./л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.ua.

Читайте такожВ Україні подорожчав автогаз: як змінилися ціни на АЗС (інфографіка)

У мережі WOG продукт подорожчав на 11 коп./л, до 13,61 грн/л.

SOCAR і Shell підняли ціни на 28 і 35 коп/л, до 13,76 і 12,72 грн/л, відповідно.

Glusco у всіх регіонах своєї присутності підняла ціни на 20 коп./л, до 12,55-12,95 грн/л.

Такі мережі як AMIC, "БРСМ-Нафта", KLO, "Автотранс", BVS, Chipo, "Фактор", "Авантаж 7", SUN OIL і Motto збільшили цифри цінників на автогаз на 10-30коп./л.

Середня вартість автогазу по Україні 20 січня склала 12,83 грн/л (+6коп./л).

Попереднє подорожчання

Станом на 18 січня 2021 року роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН