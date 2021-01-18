Такі мережі як AMIC, KLO, UPG, BVS, "Рур груп", "Фактор", "Татнефть-АЗС-Україна", "Овіс", Mango і Motto збільшили цифри цінників на автогаз на 10-40 коп./л.

Роздрібні мережі 18 січня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

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Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, в середньому підвищила ціни на 12-13 коп./л, до 11,97–12,00 грн/л. найбільше підвищення цін у цій мережі зафіксовано в Кіровоградській і Черкаській областях, де вартість автогазу зросла на 65 коп./л і 40 коп./л — до 12,15 грн/л і 11,95 грн/л відповідно. В інших областях ціна зросла на 10-35 коп./л.

У мережі WOG продукт подорожчав на 22 коп./л, до 13,50 грн/л.

"БРСМ-Нафта" у всіх регіонах своєї присутності, за винятком Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей, підняла ціни на 10-30 коп./л, до 12,39-12,5 9 грн/л.

Такі мережі як AMIC, KLO, UPG, BVS, "Рур груп", "Фактор", "Татнефть-АЗС-Україна", "Овіс", Mango і Motto збільшили цифри цінників на автогаз на 10-40 коп./л.

Середня вартість ЗВГ по Україні 18 січня склала 12,61 грн/л (+10 коп./л).

Ціни на бензин

Роздрібні оператори 18 січня 2021 року підвищили ціни на бензини і дизельне паливо.

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Автор: УНІАН