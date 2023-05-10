Попри чисельні санкції, заборони та ембарго пальне російського походження потрапляло в країни ЄС, а звідти і на український ринок.

Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження, щоб таким чином перекрити можливість потрапляння російських нафтопродуктів в Україну.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, зазначивши при цьому, що попри чисельні санкції, заборони та ембарго пальне російського походження, нафта, нафтопродукти потрапляли в країни ЄС, Туреччину інші країни, а звідти і на український ринок, як ресурс невизначеного походження.

"Відтепер пальне невизначеного походження (читати з РФ) не зможе потрапити на український ринок. Це ще один вагомий крок для захисту наших національних інтересів та суверенітету", - написав він.

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Кабінет Міністрів України, доповнивши Постанову N1147, заблокував потрапляння російського пального, нафти та нафтопродуктів в Україну.

Заборона стосуватиметься таких видів товарів:

нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), сирі;

нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), відпрацьовані нафтопродукти;

гази нафтові й інші вуглеводні в газоподібному стані;

паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене;

біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід.

Ситуація з нафтою

5 грудня 2022 року набула чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, що доставляється морем. Виняток було зроблено для Болгарії та Хорватії. Разом з тим Угорщина, Чехія та Словаччина продовжують отримувати російську нафту через нафтопровідну систему.

З 5 лютого набула чинності заборона на постачання російських нафтопродуктів до країн Європейського союзу, що підсилює дію грудневого ембарго на нафту з РФ. Попри санкції росіяни все одно частково постачають на європейський та інші ринки свої нафтопродукти та продають їх із великим дисконтом. При цьому, за документами це пальне вже не має російського сліду.

Станом на 29 березня 2023 року Росія втратила статус основного постачальника нафти в ЄС.

Станом на 8 квітня 2023 року Росія скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на добу.

З 1 квітня 2023 року Кремль засекретив статистику з видобутку нафти та газу.

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