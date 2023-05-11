9 травня 2023 року Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження, щоб таким чином перекрити можливість потрапляння російських нафтопродуктів в Україну.

Заборона Кабінету міністрів на імпорт пального російського походження "перекриє дорогу" скрапленому газу з РФ, проте мінімально позначиться на цінах на українських АЗС.

Про це написав експерт Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн на своїй сторінці в Facebook, зазначивши при цьому, що на митниці походження підтверджується єдиним документом – сертифікатом походження. Є декілька міжнародно затверджених форм, але їх суть однакова – показати звідки походить пальне, в тому числі і його компоненти, якщо це суміш.

"Заборона на імпорт пального російського походження – це визначна подія, ТОП-новина на ринку нафтопродуктів за останні місяці... Як вплине на ринок крок уряду? Серед імпортних нафтопродуктів найбільше питань щодо походження було до скрапленого газу. Скоріш за все, дорога для партій російського продукту з мутними документами зараз закриється. Підозрілий газ був в середньому на 150 євро дешевшим за суто європейський. Це десь 3,5 грн/л. Але очікувати саме такого дорожчання, як на мене, не варто", - вважає Куюн.

Відео дня

Експерт припускає, що ціна автогазу може зрости на 1 грн за літр, але, більше через простої на кордоні, ніж через "атаку" на російський ресурс.

"Єдине що можна гарантувати – це те, що зростання буде мінімально можливим, адже конкуренція на роздрібному ринку лишається дуже гострою і ніхто не дасть сусіду заробити зайву копійку", - написав він.

При цьому, експерт вважає, що стосовно дизельного пального: а ні по цінах, а ні по фактичній присутності російського пального в Україні ситуація не зміниться.

"Анклав російського дизелю – Чорне та Середземне море. Саме звідти іде дизпальне і в Україну, доречи. І якщо до сертифікатів з країн ЄС питань мінімум, то до єгипетських, турецьких та марокканських – дуже багато", - повідомив Куюн.

Імпорт російського пального в Україну

9 травня 2023 року Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження, щоб таким чином перекрити можливість потрапляння російських нафтопродуктів в Україну.

Заборона стосуватиметься таких видів товарів:

нафта й нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), сирі;

нафта і нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), відпрацьовані нафтопродукти;

гази нафтові й інші вуглеводні в газоподібному стані;

паливо моторне альтернативне, в іншому місці не зазначене;

біодизель та його суміші, що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід.

Попри чисельні санкції, заборони та ембарго пальне російського походження, нафта, нафтопродукти потрапляли в країни ЄС, Туреччину інші країни, а звідти і на український ринок, як ресурс невизначеного походження.

В Міністерстві енергетики вважають, що відтепер пальне з РФ не зможе потрапити на український ринок. Це ще один вагомий крок для захисту українських національних інтересів та суверенітету.

Вас також можуть зацікавити новини: