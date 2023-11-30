Дизпальне впало в ціні на 1,37 грн за літр.

За місяць середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилася на 1,16 гривню і склала 54,36 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 79 копійок, - до 57,57 грн/л, а дизельне пальне - на 1,37 гривні, - до 54,30 грн/л, випливає з даних щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Слід зауважити, значне зниження цін на пальне фіксувалося 24-27 листопада завдяки акційним пропозиціям мереж, які були приурочені "чорній" п’ятниці. Проте за місяць на станціях державної мережі "Укрнафта" всі види пального здешевшали на 2 гривні: бензин А-95 - до 51,90 грн/л, бензин А-95+ - до 53,90 грн/л, ДП - до 52,90 грн/л.

На ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л, до 56,99 грн/л. Усі види бензинів залишилися без змін. Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здешевшали на 1 гривню, до 53,90 і 55,90 грн/л відповідно, дизпальне - на 2 гривні, до 52,90 грн/л.

Відео дня

Мережа Avias знизила ціни на бензини на 2,5 гривні, на ДП - 1,5 гривні. Зокрема бензин марки А-95 впав у ціні до 53,50 грн/л, А-95+ - до 54,00 грн/л, дизельне пальне - до 53,50 грн/л.

Мережі AMIC, Shell, SOCAR, "Авантаж 7", Prime, "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, "Рур Групп", Marshal та інші знизили ціни на пальне в межах 0,5-2,5 грн/л.

Ситуація з пальним в Україні: що відомо

21 листопада директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомляв, що на ринку немає ознак дефіциту бензину та дизельного пального на відміну від скрапленого газу.

23 листопада він сказав, що найбільш масово зник газ у мережі "Привату". При цьому там, де газ поки лишився, ціни зросли до 39,6 грн/л. Перебої з постачанням також спостерігаються на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та Avantage.

З усім тим, за словами експерта паливного ринку Куюна, у зв’язку зі зниженням цін на нафту тренд на зниження цін на пальне в українських АЗС має позитивну динаміку.

Вас також можуть зацікавити новини: