Причиною зниження цін є здешевлення нафти на світовому ринку.

У найближчі тиждень ціни на бензин та дизель можуть продовжити зниження, яке спостерігається останніми днями.

Як розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на брифінгу, на відміну від скрапленого газу, з постачанням якого виникли проблеми через блокування на польському кордоні, на ринку немає навіть мінімальних ознак дефіциту бензину та дизельного пального.

"Як доказ цього, минулого тижня почали окремі мережі знижувати ціни. Вчора був досить масовий етап зниження, великі мережі національній мережі знизили ціни на гривню. Я думаю, цей процес триватиме, я думаю, за найближчі десять днів - тиждень ми побачимо ще зменшення ціни, на пару гривень можуть ціни ще впасти", - сказав Куюн.

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За його словами, це ще не буде межею зниження цін на ці види пального.

"Тому що те, що нам трошки підіграло, врятувало, допомогло - це те, що ціна на світовому ринку нафти та нафтопродуктів досить суттєво зменшилася. Якщо вона на піку у вересні була 95 доларів за барель, то сьогодні 80-82. І, відповідно, ціни закупівельні теж знижуються, і зараз цей процес перекинувся на роздріб", - зазначив експерт.

Щодо прогнозу до кінця року, Куюн зазначив, що по бензину та дизелю проблем не передбачається, і, на його думку, зниження ціни триватиме надалі. По скрапленому газу у грудні ситуація має владнатися, вважає експерт.

"Що стосується наступного року, ніхто не дає в цій галузі довгострокових прогнозів, Як бачимо, цей рік показав, чого варті всі прогнози. Цей ринок став абсолютно непередбачуваним, прогнозувати його дуже важко, головним чином, через те, що дуже велика роль зараз знаходиться у окремих нафтовидобувних країнах", - зазначив Куюн.

Ситуація з пальним в Україні

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що блокування кордону польськими перевізниками призвело до дефіциту та підвищення цін на імпортний автогаз в Україні на 30%. наразі дуже важко замістити необхідний обсяг скрапленого газу, який поки не може перетнути кордон.

Проте експерт переконаний, що на цьому ціни мають зупинитися, і за два тижні ринок забезпечать достатніми обсягами автогазу, після чого ціна буде падати.

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