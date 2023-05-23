Росія вирішила "покарати" Польщу "за захоплення будівлі школи" при посольстві РФ.

Державна дума Росії зажадала заборонити польським автомобільним перевізникам здійснювати пересування територією агресора.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Держдуми В'ячеслав Володін, зазначивши при цьому, що польські фури також мають бути позбавлені можливості заправлятися за російськими цінами. За словами Володіна, для них має бути встановлена ціна на рівні ЄС.

"Відповідно до ухваленого рішення поляки втратять близько 8,5 мільярдів євро доходів, одержуваних за рахунок Росії. Керівництво Польщі має відповісти за знесення пам'ятників нашим солдатам і офіцерам, за русофобську політику, почавши з пояснення своїх дій більш ніж 20 тис. водіїв, які через їхні вчинки втратять роботу, а близько 2 тис. польських транспортних компаній збанкрутують", - написав Володін.

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Такий крок - це "покарання" Росією Польщі "за захоплення будівлі школи" при посольстві РФ.

Як зазначається на сайті Держдуми агресора, запропоновано допустити пересування польських вантажівок від російського кордону до найближчих митних терміналів з метою здійснення перечеплення причепів або напівпричепів та перевантаження товарів на транспорт російських перевізників.

"Захоплення" школи при посольстві РФ

29 квітня 2023 року стало відомо про те, що влада Варшави виселяє школу росіян при посольстві РФ. Однак росіяни вирішили піти "яскраво" - під радянську пісню "Прощання слов'янки".

Влада Польщі дала росіянам час до вечора, щоб звільнити приміщення. У традиційній манері кремлівські пропагандисти заявили про "захоплення" школи, в той час як їх співгромадяни пакують валізи під наглядом поліції.

Російський посол Сергій Андрєєв пригрозив Варшаві "протестом". "Ми знайдемо місце для продовження роботи школи. Вона продовжить роботу в інших приміщеннях дипломатичної місії", - заявив він.

У МЗС РФ зявили про "вторгнення" на територію школи і "кричуще порушення Віденської конвенції про дипломатичні стосунки". "Настільки нахабний, що виходить за рамки цивілізованого міждержавного спілкування крок Варшави не залишиться без нашої жорсткої реакції і наслідків для польської влади та інтересів Польщі в Росії", - йдеться в повідомленні російського відомства.

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