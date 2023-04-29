Школу при посольстві РФ виселяють, У МЗС Лаврова істерять про "вторгнення".

Влада Варшави виселяє школу росіян при посольстві РФ. Однак ті вирішили піти "яскраво" - під радянську пісню "Прощання слов'янки".

Як стверджують пропагандистські ЗМІ, влада Польщі дала росіянам час до вечора звільнити приміщення.

У традиційній манері кремлівські пропагандисти пишуть про "захоплення" школи, в той час їхні співгромадяни пакують валізи під наглядом поліції. На території школи представники РФ включили "Прощання слов'янки", що викликало у місцевих правоохоронців подив. Але все наразі проходить відносно тихо.

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Російський посол Сергій Андрєєв тим часом пригрозив Варшаві "протестом". "Ми знайдемо місце для продовження роботи школи. Вона продовжить роботу в інших приміщеннях дипломатичної місії.... Реакція буде...Рішення з цього приводу буде ухвалюватися в центрі".

У МЗС РФ, своєю чергою, вже істерять про "вторгнення" на територію школи і "кричуще порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини". "Настільки нахабний, що виходить за рамки цивілізованого міждержавного спілкування, крок Варшави не залишиться без нашої жорсткої реакції і наслідків для польської влади та інтересів Польщі у Росії", - йдеться в повідомленні російського міністерства.

Підтримка росіянами війни проти України

За даними розвідки, агресію проти українців підтримує 75% росіян.

Разом з тим у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.

Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.

За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.

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