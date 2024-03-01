Загалом з початку роботи "Українського коридору" понад 40 країн отримало майже 28 млн тонн вантажів.

Україна експортувала тимчасовим морським коридором рекордні 8 млн тонн вантажів у лютому, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких 5,2 – продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише "Українським коридором" , а і за часів повномасштабного вторгнення", – зазначив міністр.

Він відмітив, що Україна поступово наближається до довоєнних показників експорту через ці порти. За його словами, сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти.

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При цьому Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки.

Зазначається, що з початку роботи "Українського коридору" майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 млн тонн – це зернові та олійні.

"Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 113 суден, які мають експортувати майже 3 млн тонн вантажів", - додав Кубраков.

Український експорт: що відомо

Раніше повідомлялося, що в січні Україна експортувала рекордну кількість продукції з самого початку повномасштабної війни.

Це стало можливим завдяки тому, що Україна не дозволила російському флоту безперешкодно діяти у західній частині Чорного моря.

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