Січневий експорт виявився лише на два мільйони тонн менше, ніж в останньому довоєнному місяці.

За попередній місяць Україна експортувала рекорду кількість продукції з самого початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України-Міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на два мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом", - заявила Юлія Свириденко.

Перспективи експорту за думкою Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки України теж виглядають оптимістичними. У січні до завантаження у портах Одеської агломерації відправили перше судно, яке застрахували від воєнних ризиків по страховці UNITY: вартість страховки судна складає 0,75% від його вартості.

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"Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю", - каже Юлія Свириденко.

У якості мети вона називає не лише вихід на довоєнні обсяги експорту, але й отримання більшої виручки. Для цього експортери повинні мати можливість вільно відправляти контейнери морем.

Як зростав експорт - подробиці

У грудні Україні вдалося експортувати через свої порти рекордну після початку повномасштабного вторгнення кількість сільськогосподарської продукції. Експорт навіть перевищив обсяги, які були досягнуті в рамках "зернової угоди".

Це стало можливим завдяки тому, що Україна не дозволила російському флоту безперешкодно діяти у західній частині Чорного моря.

Також нагадаємо, що український вантажообіг через дунайські порти став рекордним у минулому році: він становив понад 29 мільйонів тонн. Це приблизно в шість разів більше, ніж у довоєнний період.

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