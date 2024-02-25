Продовжилась диверсифікація збуту м’яса та субпродуктів українського виробництва.

Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.

Торік обсяги експорту м’яса птиці збільшились на 3% – до 425 тис. т. Однак вартість його реалізації скоротилась на 6%, склавши 800 млн доларів США. Про це заявив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов.

Зазначається, що загалом минулого року Україна зменшила виручку від експорту м’яса та субпродуктів на 4% – до 892 млн доларів. Частка країн ЄС у вітчизняному експорті м’яса збільшилася до 46%.

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Водночас продовжилась диверсифікація збуту м’яса та субпродуктів українського виробництва. Продукцію експортуємо до Євросоюзу, країн Перської затоки, Далекого Сходу та СНД. Водночас частка країн ЄС у вартісному виразі збільшилась порівняно з 2022 роком і склала майже 46%.

Характерною рисою 2023 року стали зміни в рейтингу ключових країн- імпортерів українського м’яса, внаслідок яких з цього списку зникли африканські країни.

Нідерланди, які протягом 2017–2019 років очолювали топ-10, а 2022 року повернули собі лідерство у рейтингу. У 2023 році на цю країну прийшлось близько третини (29,4%) вітчизняного експорту м’ясопродукції – на 262 млн доларів.

Саудівська Аравія, хоча й зменшила вартісні обсяги закупівель цього виду агропродукції, із часткою у 15,6 % зберегла за собою друге місце. Закупила склали 69 тис. т вартістю 139 млн доларів.

Значними є також частки Словаччини (11,7 %), Китаю (5,6 %), Туреччини (3,4 %), ОАЕ (3,4 %), Азербайджану (3,4 %) та Молдови (3,1 %). Загалом ці країни принесли понад 3/4 доходів від продажів м’яса.

Продукти в Україні

Свинина в Україні здешевшала. Середня ціна на охолоджену свинину на полицях супермаркетів у січні склала 196,7 грн/кг, що на 2,9% (5,9 грн/кг) нижче за середній показник грудня та на 4,7% дешевше ніж у вересні 2023-го, коли й почалося "просідання" цін.

Картопля здешевшала вперше за декілька місяців. В Україні наразі картопля надходить у продаж по 16-22 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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