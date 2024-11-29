Авіакомпанія планує запустити екологічний літак ES-30 у комерційну експлуатацію до 2028 року.

Шведська авіаційна компанія Heart Aerospace планує провести перші випробування найбільшого у світі повністю електричного літака у 2025 році.

Як пише Interesting Engineering, прототип Heart Experimental 1 (Heart X1) стане важливим етапом у створенні гібридно-електричного літака ES-30, який поєднуватиме екологічність та практичність. На коротких маршрутах він працюватиме виключно на електричній енергії, забезпечуючи нульові викиди, а для більших відстаней використовуватиме турбогенератори.

Зазначається, що літак розрахований на перевезення 30 пасажирів та здатний долати 200 км лише на електроенергії після 30-хвилинної зарядки. Активація генераторів збільшує дальність польоту до 400 кілометрів, а зменшення навантаження до 25 пасажирів дозволяє досягати до 800 кілометрів. Завдяки роботі двигунів ES-30 зможе використовувати короткі злітно-посадкові смуги та обслуговувати невеликі регіональні аеропорти.

Відео дня

Авіакомпанія Heart Aerospace планує запустити ES-30 у комерційну експлуатацію до 2028 року, провівши ретельні випробування на відповідність стандартам безпеки, продуктивності та екологічності.

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Як повідомляв УНІАН, днями найбільший авіаперевізник Фінляндії Finnair скасував понад 300 рейсів на популярні зимові напрямки. Причиною послугувало оголошення страйку пілотів.

Також нагадаємо, що на сьогодні в італійських аеропортах також заплановано загальнонаціональний страйк. Це може призвести до значних перебоїв у роботі авіаційного, залізничного та комунального транспорту.

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