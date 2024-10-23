Американці хочуть відпрацювати маневр, який дозволить економити пальне космічного апарату, значно подовживши строки його місії.

США продовжують тестувати свій секретний роботизований космічний апарат X-37B, який іранський уряд колись назвав "секретним космічним літаком". В перспективі Пентагон може отримати новий клас військової техніки для дій у космосі, пише The Telegraph.

X-37B довжиною близько 9 метрів був побудований у 2010 році корпорацією Boeing у двох екземплярах для ВПС США. Тепер їх використовують Космічні сили США. Офіційно X-37B є тестовою платформою, яка проводить невеликі наукові експерименти в космосі. Неофіційно машина має величезний потенціал як військова система.

Два X-37B постійно проходять різноманітні випробування під виглядом виконання наукових космічних місій. Їх запускають ракетою на орбіту, а звідти вони спускаються "як літак", подібно до колишніх "шатлів".

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Зараз Пентагон хоче відпрацьовувати з X-37B маневр "аерогальмування": коли під час зміни орбіти він гальмує не двигунами (спалюючи дефіцитне паливо), а силу тертя в земній атмосфері. Якщо X-37B зможе ефективно використовувати цей маневр, це дозволить йому довше перебувати в космосі (завдяки зекономленому паливу).

В ідеалі метою є зробити апарат достатньо економічним та маневреним, аби він міг роками перебувати в космосі, за потреби змінюючи орбіти. Це зробить його зручним інструментом для активного патрулювання навколоземного простору, зокрема інспектування інших космічних апаратів.

The Telegraph пропонує думати про X-37B як про можливий літак-розвідник для космосу. Це при тому, що Росія та Китай також намагаються розгорнути інспекційні космічні кораблі, які могли б контролювати або навіть втручатися в роботу супутників США та їхніх союзників.

Але X-37B, на відміну від російських та китайських інспекційних космічних кораблів, має величезну перевагу в витривалості. У той час як російські та китайські апарати доводиться регулярно замінювати через вичерпання запасів палива, американський космолітак зможе працювати довше. Тест з аерогальмуванням для економії палива може лише збільшити цю перевагу. Це при тому, що X-37B є до того ж багаторазовим: може певертатися на Землю і знову летіти в космос.

Битва за космос: останні новини

Як писав УНІАН, Китай і Росія дедалі більше зацікавлені в тому, щоб знайти способи позбавити США - як країну, яка має найбільшу кількість наземних можливостей, пов'язаних із космосом, - здатності їх використовувати. Йдеться про створення різного роду протисупутникової зброї.

Іншим виміром битви за космос є просування в напрямку колонізації космічних об’єктів. Запуск китайського космічного апарату "‎Чан'е-6"‎ навесні цього року ознаменував собою не тільки новий етап колонізації Місяця, але й нову стадію космічних ‎перегонів‎, головними учасниками яких будуть США і КНР. Обидві сторони планують розпочати там видобуток ресурсів, що має змінити світову економіку.

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