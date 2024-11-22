Туристам рекомендують відвідати італійську столицю до середини грудня 2024 року.

В Італії на 29 листопада заплановано загальнонаціональний страйк, який очікувано призведе до серйозних перебоїв у роботі авіаційного, залізничного та комунального транспорту. Про це пише Independent.

Міністерство інфраструктури і транспорту Італії повідомило, що співробітники двох головних міланських аеропортів — Лінате і Мальпенса — не працюватимуть цілий день. У Венеції страйк вплине на рейси між 14:00 і 18:00. Очікується, що робота багатьох інших аеропортів також буде порушена.

Персонал Wizz Air, який працює в Італії, може страйкувати цілий день, що вплине на низку рейсів до Великої Британії та назад.

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Крім того, міністерство закордонних справ Італії попереджає про підвищену увагу до Риму через початок Святого року, що стартує напередодні Різдва 2024 року і триватиме до 6 січня 2026 року, привертаючи "мільйони паломників до міста".

"Більша кількість мандрівників під час Святого року може збільшити рівень дрібної злочинності. Очікується велике скупчення людей і перекриття доріг", - зазначає відомство.

Святий рік, який проводиться кожні 25 років, цього разу розпочнеться зі Святої Меси, яку очолить Папа Римський напередодні Різдва о 19:00 на площі Святого Петра. Одразу після цього відбудеться обряд відкриття Святих Дверей.

"Цього року, ймовірно, буде ще більше людей, ніж у 2000 році. За оцінками, від 25 до 40 мільйонів людей приїдуть до Риму за один календарний рік, особливо з Великодня 2025 року", - повідомив організатор культурних турів до Італії та інших країн Джеймс Хілл.

Він рекомендує відвідати італійську столицю до середини грудня 2024 року або після 6 січня 2026 року.

Національна авіакомпанія Італії ITA Airways, яка є офіційним перевізником Святого року, пропонує знижки на авіаквитки для власників офіційної паломницької картки.

Довідка УНІАН. Святий рік (або Ювілейний рік) – це особливий рік, який Католицька Церква оголошує для духовного відновлення та відпущення гріхів. У цей час віряни мають можливість отримати повний відпуст (індульгенцію) за дотримання певних умов, таких як сповідь, причастя та молитва за наміри Папи Римського.

Скасування рейсів у світі - останні новини

Найчастіше авіакомпанії в Європі скасовують рейси через страйки персоналу. Раніше туристів попереджали про можливі "множинні скасування рейсів" через страйки в аеропортах Португалії.

Крім того, у Німеччині відбувалися страйки співробітників компанії Discover Airlines, яка входить до групи Lufthansa, що призвело до проблем із рейсами.

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