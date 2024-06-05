Санкції змусили Росію транспортувати нафту старими суднами.

Фінляндія закликала Європейський Союз придбати судно для ліквідації розливів нафти в північній частині Балтійського моря. Країна остерігається, що транспортування російської нафти становить зростаючу загрозу в регіоні, пише Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства транспорту і зв'язку Фінляндії.

Зазначається, що ризик розливу нафти в цьому регіоні збільшився після того, як міжнародні санкції змусили Росію транспортувати нафту старими суднами зі слабшим страховим покриттям. Суворі зимові умови також збільшують ці ризики, оскільки російські судна так званого тіньового флоту можуть бути "погано обладнані і не пристосовані до крижаних умов".

Європейське агентство з морської безпеки (EMSA) наразі має 14 суден для ліквідації нафтових розливів, які дислокуються в портах від Констанци на чорноморському узбережжі Румунії до Мальме на півдні Швеції. Фінське міністерство заявило, що агентство ЄС має придбати 15-й корабель для покриття північних районів Балтійського моря, особливо Фінської затоки.

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Новий корабель має бути здатним до навігації в льодах і пристосованим до умов північної частини Балтійського моря, оскільки збір нафти в зимових умовах є більш складним і дорогим процесом, ніж ліквідація розливів у відкритому морі, зазначили у відомстві.

У повідомленні також йдеться про те, що Фінляндія, Швеція та Естонія організують захід, пов'язаний із засіданням правління EMSA в Лісабоні цього тижня, щоб закликати до виділення більшої кількості коштів ЄС для регіону.

Транспортування російської нафти

Під тиском грецького військово-морського флоту трейдери російської нафти знайшли нове місце для перевалки нафти у Середземному морі. Це показує, наскільки важко буде приборкати діяльність, яка викликає занепокоєння як регуляторів, так і європейських урядів.

Раніше УНІАН писав, що у танкера тіньового флоту РФ, що перевозив російську нафту, відмовив двигун під час проходження через турецьку протоку Дарданелли, що спричинило тимчасове блокування морського руху.

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