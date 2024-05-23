У нафтового танкера, що прямував в Індію, відмовив двигун.

У танкера тіньового флоту РФ, що перевозив російську нафту, відмовив двигун під час проходження через турецьку протоку Дарданелли, що спричинило тимчасове блокування морського руху, пише Bloomberg.

Зазначається, що мова йде про танкер Hera 1. Інцидент стався вранці 23 травня біля входу в протоку на північному заході Туреччини, внаслідок чого рух у південному напрямку було призупинено на три години, поки проводилася рятувальна операція. Рух у південному напрямку було відновлено о 10:00 за місцевим часом, і наразі танкер поставлено на якірну стоянку.

Судно прямувало до Суецького каналу з вантажем близько 730 000 барелів російської нафти, завантаженої в чорноморському порту Новоросійськ, свідчать дані відстеження суден. Згідно з інформацією про судноплавство, кінцевим пунктом призначення є Індія. Його страховик і бенефіціарний власник не вказані в базі даних Міжнародної морської організації, що відповідає загальному визначенню судна тіньового флоту, підкреслюють журналісти.

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Агентство нагадало, що мільйони барелів російської нафти переміщуються по всьому світу – часто через вузькі морські протоки – без чіткого уявлення про те, як вони застраховані.

Тіньовий флот РФ

Рішення Заходу встановити граничну ціну на нафту змусило Росію збільшити тіньовий флот. Ці танкери перевозять російську нафту у великих кількостях у такі країни, як Китай, Індія та Іран, за вищими цінами.

Раніше УНІАН писав, що практично кожен підсанкційний російський нафтовий танкер залишається бездіяльним і порожнім через кілька місяців після введення санкцій США. З жовтня 2023 року 40 кораблів, що беруть участь у торгівлі нафтою, були додані до списку Мінфіну США, в основному за порушення цінового ліміту.

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