Серед ввезених вживаних автомобілів частка дизельних машин становила 25%.

У минулому місяці український автопарк поповнили майже 5,7 тисячі автомобілів з дизельними двигунами – це на 26% менше у порівнянні з минулим роком. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

З цієї кількості 1,5 тисячі були новими, а 4,2 тисячі – вживаними, ввезеними з-за кордону.

На ринку нових легкових авто дизельні машини охопили 26%, тоді як у жовтні минулого року цей показник складав лише 20%. Якщо казати про ввезені вживані авто, то тут частка дизельних машин складала 25% – це на 5% менше, ніж у 2023-му.

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Цікаво, що як серед нових, так і серед вживаних на першому місці опинились моделі Renault. Також гарні показники демонструє інша французька марка – Peugeot.

П’ятірка найпопулярніших нових дизельних авто:

Renault Duster – 508 одиниць;

Peugeot Landtrek – 145;

Volkswagen Touareg – 135;

Škoda Kodiaq – 79;

Toyota Hilux – 52.

П’ятірка імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Mégane – 403 одиниць;

Škoda Octavia – 274;

Volkswagen Passat – 252;

Nissan Qashqai – 231;

Volkswagen Golf – 157.

Дизельні автомобілі – що цікавого

У цьому році шведська компанія Volvo Car AB випустила свою останню машину з дизельним двигуном. Нею став спортивний позашляховик XC90. Раніше в компанії заявили, що до 2030 планують випускати лише електричні автомобілі.

Також повідомлялось, що у квітні цього року автомобілі з дизельними двигунами охопили лише 13% ринку нових легковиків в ЄС, тоді як у минулому році вона становила 14,7%.

Згідно з представленими даними, найбільш популярними в ЄС на той момент залишались автомобілі з бензиновими ДВЗ. При цьому їх частка поступово знижується.

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