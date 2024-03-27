Останній виготовлений спортивний позашляховик розмістять у музеї.

Цього тижня Volvo Car AB випустила свій останній автомобіль з дизельним двигуном, завершивши епоху для виробника, який планує до 2030 року випускати лише електромобілі, пише Bloomberg.

Зазначається, що 26 березня з конвеєра заводу в Швеції зійшов спортивний позашляховик XC90. Volvo Car поступово відмовляється від цієї технології, хоча компанія й надалі вироблятиме автомобілі з бензиновими двигунами.

"Ми цілком впевнені, що у нас є дуже хороші пропозиції для клієнтів навіть без дизеля", – заявив керівник Volvo Car, відповідальний за нові автомобілі та операційну стратегію, Ерік Северинсон.

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За його словами, хоча Volvo Car продовжуватиме підтримувати своїх клієнтів з дизельними двигунами та пропонувати запчастини, компанія не зменшує темпів розвитку електромобілів.

У 2017 році Volvo Car став першим великим автовиробником, який взяв на себе зобов'язання поступово відмовитися від автомобілів, що працюють виключно на викопному паливі, і з тих пір представив кілька гібридних і повністю електричних моделей. На головному ринку бренду в Європі дизельні автомобілі досягли піку дев'ять років тому, коли на них припадала близько половини нових продажів. Минулого року їхня частка впала до 14% реєстрацій.

XC90 став ключем до відродження Volvo Car, починаючи з 2014 року, коли він був представлений як перший автомобіль, побудований на новій платформі.Топовий позашляховик має електричну варіацію EX90. Volvo Car покаже останній виготовлений XC90 в музеї Volvo, який відкриється наступного місяця в Гетеборзі.

Дизельне паливо, яке європейські автовиробники позиціонували як екологічно чисту альтернативу бензину, мало успіх на початку століття. Але попит на нього різко впав після того, як у 2015 році Volkswagen AG визнав, що оснастив свої дизельні двигуни програмним забезпеченням для обману при проходженні тестів на викиди.

Автовподобання українців

За підсумками лютого 2024 року в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків з США, або 19% від усіх вперше зареєстрованих у минулому місці вживаних авто. У порівнянні з даними річної давності попит на "американців" з пробігом збільшився на 77%.

Впродовж лютого 2024 року українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з лютим минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.

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