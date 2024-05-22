Найбільш популярними в Євросоюзі залишаються автомобілі з бензиновими двигунами.

У квітні автомобілі з бензиновими двигунами охопили 36% ринку нових легковиків в ЄС, що робить їх найбільш популярними з усіх категорій. Втім, частка бензинових авто зменшується: порівняно з минулим роком вона знизилась на 2 відсоткових пункти. Про це повідомляє ACEA.

Частка гібридів збільшилась з 25% до 29%. Дизельні авто обрали 13% споживачів, проти 14,7% у минулому році. Частка електромобілів залишилась фактично незмінною і становить близько 12%.

Загалом у квітні кількість реєстрацій нових легковиків в Євросоюзі склала 913995 одиниць. За підсумками чотирьох місяців 2024 року ринок нових легкових авто у ЄС збільшився на 6,6% і досягнув майже 3,7 млн одиниць.

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Якщо казати про Україну, то тут у квітні бензинові авто охопили більше 45% ринку нових легкових авто. Лідерами у цьому сегменті стали Mazda CX5, KIA Sportage та Toyota RAV-4.

Окрім цих моделей, популярністю користувались такі авто як Suzuki Vitara, Hyundai Tucson та бестселер українського ринку Renault Duster.

Дизельні автомобілі у квітні охопили майже 25% продажів на українському ринку нових легковиків. Найбільшим попитом серед нових авто у цьому сегменті користувались Renault Duster, BMW X3 та Toyota Land Cruiser Prado.

Якщо казати про імпортовані вживані дизельні автомобілі, то тут найбільшою популярністю користувались Renault Megane, Volkswagen Passat та Skoda Octavia.

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