Офіційні позиції - головного виконавчого директора і головного фінансового директора - в обох збережуться.

Глава Tesla Ілон Маск ввів "звання" в компанії. Таким чином він став "технокоролем", а фінансовий директор Зак Кірхорн — "майстром над монетою".

Про це повідомляє The Verge.

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Офіційні позиції - головного виконавчого директора і головного фінансового директора - в обох збережуться.

Інформацію щодо введення в компанії звань також підтверджує заява Tesla до Комісії з цінних паперів та бірж США.

Tesla і S&P 500

17 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня.

1 грудня 2020 року стало відомо про те, що процедуру включення Tesla в S&P 500 проведуть за оновленим сценарієм.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: Олена Коваленко