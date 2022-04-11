Оприлюднено актуальний на 11 квітня перелік маршрутів наземного пасажирського транспорту, що працюють.

У Києві запустили ще чотири тролейбусні маршрути – № 6К, № 24, № 32Д, № 34К.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація у своєму Telegram-каналі.

Так, тролейбуси курсують:

№ 6К – від Мінського масиву до вулиці Сирецької;

№ 24 – від вулиці Північної до проспекту Свободи;

№ 32Д – від вулиці Північної до вулиці Сирецької;

№ 34К – від вулиці Північної через проспект Героїв Сталінграда до проспекту Степана Бандери.

Як уточнюється, на сьогодні у місті працюють загалом 8 тролейбусних маршрутів. Днями запустили 4 маршрути у Солом'янському районі: № 3, № 8, № 9К та №17.

Також у КМДА оприлюднили актуальний на 11 квітня перелік автобусних та трамвайних маршрутів, що працюють. Інтервал руху, зокрема, автобусів становить близько 30 хвилин.

Згідно з інформацією міської влади, зі змінами сьогодні курсують автобусні маршрути:

№ 21 – через залізничну ст. "Зеніт" по просп. Бандери без заїзду до ст.м. "Почайна";

№ 22 – від вул. Медової по Південному мосту до вул. Тростянецька;

№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";

№ 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;

№ 47 – від ст. м. "Нивки" – до вул. Стеценка;

№ 51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;

№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;

№ 57 – від ст. м. "Академмістечко" до авторинку с.Чапаєвка;

№ 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи "Троєщина";

№ 61 – від вул. Милославської до залізничної платформи "Троєщина";

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

№ 69 – від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№ 73 – від вул. Милославської до ст. м. "Героїв Дніпра" через вул. Каштанову;

№ 90 – від вул. Туполева до вул. Симиренка;

№ 91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";

№ 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);

№ 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;

№ 101 – від вул.Милославської через залізничну ст. "Зеніт" по просп. Бандери без заїзду до ст.м. "Почайна";

№ 103 – від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;

№ 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;

№ 114 – від Милославської (вул. Радунської) до Залізничного вокзалу;

№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;

№ 118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона;

№ 50ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі.

"Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 31, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97К, 100 тимчасово не здійснюється. Інші маршрути працюють за постійними схемами", - зазначили у КМДА.

Відкриті трамвайні маршрути: № 3 – "ст. Ромена Ролана – ст. Старовокзальна" та

№ 19 – "Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка", а також курсують № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.

Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа.

Звертається увага, що у місті наземний пасажирський транспорт курсує з 08:00 до 19:00.

Також влада попереджає, що режим руху може оперативно змінюватися в умовах воєнного стану.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 11 квітня в Києві відкрито для проїзду Південний міст. Також поступово збільшується і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.

Крім того, в Україні почали встановлювати дорожні знаки, які демонтували на початку війни.

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