Відсьогодні в Києві відкрито для проїзду Південний міст. Також поступово збільшується і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.
Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Друзі! Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він понад місяць працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту", - зазначив Кличко.
За його словами, тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким та Південним.
Кличко повідомив, що також поступово збільшується і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.
"Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом", - написав мер.
Раніше УНІАН вже повідомляв, в Україні почали встановлювати дорожні знаки, демонтовані на початку війни.