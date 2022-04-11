Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці, тож утримати цей форпост було надважливим завданням.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео про те, як українські військові захистили село Мощун на Київщині від російських окупантів.

"Це перше відео із циклу про битву за село Мощун", - зазначив Залужний у себе в Facebook.

За його словами, Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці, тож утримати цей форпост було надважливим завданням.

"Наші воїни проявили дива військової майстерності. Під ногами загарбників горіла не тільки земля, а й вода. Українські захисники підривали мости, понтонні переправи, не даючи ворогу просунутися далі. Вони втримали Мощун. І цим захистили Київ", – розповів Залужний.

"Битва за кожне місто і село нашої країни варта окремої книги. Кожен військовий і цивільний, хто чинив спротив окупанту, хто підтримує визволителів, вартий окремої розповіді. Ми пам'ятаємо всіх - і полеглих, і живих", – додав Головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні".

6 квітня журналісти CNN з посиланням на американських і західних офіційних осіб написали, що Путін не обов'язково відмовився від спроб захопити Київ, навіть попри те, що в останні дні Росія перемикнула свою увагу на Південну і Східну Україну.

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