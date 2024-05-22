В першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 вживаних та нових легкових автомобілів. Загальна митна вартість цих авто становила $1,134 млрд. Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 17 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Топ-10 країн постачальників легкових авто:
- Німеччина – 17074;
- США – 14517;
- Китай – 9173;
- Японія – 8930;
- Корея – 4444;
- Словаччина – 4214;
- Франція – 4076;
- Мексика – 3950;
- Чехія – 3668.
Український ринок авто – що відомо
Раніше експерти відмічали, що в місті Київ та в Київській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях частіше всього купували нові легкові авто. Ці регіональні ринки у квітні забезпечили майже 65% продажів нових легкових авто.
20 травня стало відомо, що легковики з бензиновими двигунами залишаються найбільш популярними серед українців. Так, минулого місяця автопарк країни було поповнено на понад 2,6 тис нових автомобілів з бензиновими ДВЗ.