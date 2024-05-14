Отримати номери можна буде і у відділенні "Нової Пошти".

В Україні відновлено послугу з отримання індивідуальних номерних знаків на транспортні засоби. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Популярні серед водіїв індивідуальні номерні знаки знову доступні для замовлення. Сервісні центри МВС відновили цю послугу, яка була тимчасово призупинена", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що автовласники зможуть їх замовити онлайн – у Кабінеті водія – або звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру МВС. Індивідуальні номерні знаки виготовляються на замовленням власника. Напис на них має бути унікальним і не може повторюватись.

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В МВС назвали вартість послуги:

номерний знак для легкових авто – 204 грн,

для мотоциклів – 92,4 грн.

За три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн; кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн; графічний елемент – 500 грн.

В повідомленні також наголосили, що отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти". В МВС зазначають, що послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

Виготовлення номерних знаків в Україні

Як відомо, в лютому 2023 року Сервісний центр МВС тимчасово призупинив надавати послуги із замовлення індивідуальних номерних знаків. Це було пов’язано із погіршенням воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей завода-виробника, які передбачалося перенести на іншу локацію.

Нагадаємо, що в квітні 2023 року Кабінет міністрів заборонив замовляти та виготовляти в Україні індивідуальні номерні знаки з літерами "Z" та "V", оскільки вони мають натяк на символіку окупантів.

Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться. Відповідно до законодавства, під заборону потрапляють літери "Z" та "V". Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Також буде відмовлено у нанесенні напису ненормативного походження або дискримінаційного характеру за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками.

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