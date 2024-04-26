У "Дії" можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

Станом на кінець квітня 55 тисяч транспортних засобів були перереєстровані онлайн через "Дію". Покупець та продавець можуть на відстані оформити договір купівлі-продажу, підтвердити угоду "Дія.Підписом" та за бажанням обрати нові номерні знаки. Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС України.

Зазначається, що у "Дії" можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію авто. Послуга доступна лише фізособам і для першого продажу транспортного засобу у поточному році.

Щоб продати авто через "Дію", варто спочатку згенерувати заявку. Коли заявка сформована, її потрібно надіслати покупцю. Це можна зробити як і через QR-код, так і надіслати посиланням. У свою чергу покупець вносить додаткову інформацію. Обирає, чи він хоче отримати пластикове свідоцтво, чи буде достатньо цифрового документа у застосунку, розповіла керівниця команди впровадження "Дії" у Міністерстві цифрової трансформації Ірина Заболотна

Відео дня

Після внесення даних обома сторонами, формується договір купівлі-продажу, відбувається автоматична перевірка по базах та реєстрах. Відповідний сервісний центр МВС працює 7 днів на тиждень, тому такі заявки, як правило, обробляються в одноденний термін, без вихідних, розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.

Далі адміністратор лише друкує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо покупець обрав номерний знак, працівник сервісного центру МВС його закріплює. Повний пакет документів передається до ДП "Інфотех", яке направляє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак до "Укрпошти". Поштовий оператор здійснює доставку до 10 днів.

Після перевірки даних, у застосунок може прийти повідомлення про відмову. Причину можна дізнатися лише в сервісному центрі МВС при особистому зверненні.

Також перереєструвати авто можна в сервісних центрах МВС. Ця процедура оффлайн займає 30-40 хвилин. Вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у "Дії" та в сервісних центрах однакова – 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.

Авторинок України

У першому кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 19 тис. авто з дизельними двигунами, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, нових авто було 4,2 тис. од. нових (+84%), вживаних, що ввезли з-за кордону, – 14,8 тис. од. (+8%).

Протягом січня-березня 2024 року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміум класу. Продажі таких автомобілів зросли на 2%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: