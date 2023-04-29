Уряд заборонив номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тоталітарними режимами.

Кабінет міністрів заборонив замовляти та виготовляти в Україні індивідуальні номерні знаки з літерами "Z" та "V", оскільки мають натяк на символіку окупантів. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС України, посилаючись на постанову КМУ №367 від 21 квітня , якою були внесені зміни до постанови КМУ №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".

Цим рішенням уряд заборонив номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тоталітарними режимами.

Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться. "Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери "Z" та "V". Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість "З", "С", "В", "Ф". Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Звертається увага, що існує й перелік підстав для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків. Деякими з них є: відмова у виготовленні індивідуального знаку через наявність повної або скороченої назви органу державної влади, зображення державних символів України та інших країн чи міжнародних організацій. Також буде відмовлено у нанесенні напису ненормативного походження або дискримінаційного характеру за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками.

Заборона російських символів - головне

У травні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону символіки "Z" та "V" з пропозиціями президента України Володимира Зеленського.

Йдеться про експозиції музеїв, тематичні виставки, бібліотечні фонди; наукову діяльність, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб; реконструкцію (зокрема історичну) історичних подій; посібники, підручники та інші матеріали наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному та освітньому процесах.

Також запроваджується заборона використання символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну у символіці громадських об'єднань.

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