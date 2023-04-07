Російський літак зробив кілька кіл і пішов на запасний аеродром в Сочі.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Ірак без пояснення причин не пустив у повітряний простір літак авіакомпанії "Росія".

Як повідомляє РБК, російський літак зробив кілька кіл і пішов на запасний аеродром у Сочі.

"Літак, що виконував рейс FV5569 з Єкатеринбурга до Шарм-ель-Шейха на повітряному судні Boeing 737 і має всі дозволи на політ, без пояснення причини не був допущений в повітряний простір Іраку", - заявили в компанії "Росія".

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Вночі дозвіл на політ все-таки було отримано. О 23.43 МСК борт відправився в Шарм-ель-Шейх. Затримка рейсу склала 4 години.

Війна в Україні та російські літаки

З 14 березня 2023 року Міністерство митниці і торгівлі Туреччини заборонило обслуговувати американські літаки, які експлуатують російські та білоруські авіакомпанії.

Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США направило компаніям турецької авіагалузі листи-попередження про те, що обслуговування американських літаків російських та білоруських авіакомпаній, що потрапили під експортні обмеження США, є порушенням Правил експортного контролю.

1 лютого 2023 року повідомлялося про те, що Туреччина закриє аеропорти для російських авіакомпаній з американськими літаками. Найбільший турецький оператор наземного обслуговування авіарейсів Havaş відмовився обслуговувати літаки перевізників з Росії, які потрапили під експортні санкції США.

2 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що всупереч санкціям Туреччина продовжує заправляти російські літаки. Повідомлялося, що невеликі авііакомпанії все ще надають сервіс росіянам.

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