Найбільший турецький оператор наземного обслуговування авіарейсів Havaş відмовився обслуговувати літаки перевізників з Росії, які потрапили під експортні санкції США.

Туреччина готується закрити свої аеропорти для російських авіакомпаній, що літають на "підсанкційних" літаках американського виробництва.

Як повідомляє "Авиаторщина", найбільший турецький оператор наземного обслуговування авіарейсів Havaş повідомив, що може повністю припинити роботу з лайнерами перевізників з Росії, які потрапили під експортні санкції США, що передбачають заборону на заправку, техобслуговування і ремонт таких бортів за кордоном – всього під загрозою опинилися 170 літаків.

У зв'язку з цим компанія Havaş порадила російським авіакомпаніям планувати польоти до Туреччини тільки на повітряних судах, що містять менше 25% деталей американського виробництва, оскільки це єдині літаки, які їй дозволено обслуговувати.

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Зазначається, що відповідний лист від Havaş надійшов деяким російським авіакомпаніям ще наприкінці грудня 2022 року. У ньому сказано, що Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США направило компаніям турецької авіагалузі листи-попередження про те, що обслуговування американських літаків російських і білоруських авіакомпаній, що потрапили під експортні обмеження США, є порушенням Правил експортного контролю.

У зв'язку з цим Havaş вирішила провести належну перевірку, щоб виявити ризики та наслідки для свого бізнесу та зацікавлених сторін.

"В результаті цього ми можемо бути не в змозі обслуговувати деякі або всі ваші рейси", – попередив турецький оператор російські авіакомпанії. Він попросив їх надати список літаків, що містять менше 25% деталей американського виробництва.

Відзначимо, буквально 26 січня The Wall Street Journal повідомив, що в грудні минулого року високопоставлені американські чиновники пригрозили турецьким посадовим особам тюремним ув'язненням, штрафами і втратою експортних привілеїв, якщо вони будуть надавати послуги із заправки паливом і надання запчастин для літаків американського виробництва, що літають з Туреччини в Росію і Білорусь та назад в порушення експортного контролю, зпровадженого навесні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, ще влітку 2022 року Bloomberg попередив, що російські авіакомпанії через санкції можуть "сховатися" в Туреччині. Таке рішення дозволило б їм обійти введені заборони і обслуговувати літаки.

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