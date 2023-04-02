Невеликі авіакомпанії все ще надають сервіс росіянам.

Туреччина продовжує заправляти літаки російських авіакомпаній попри санкції, виходячи з того, що повної заборони на заправку та обслуговування авіалайнерів з Росії немає.

Як повідомляє Middle East Eye, кожна компанія самостійно вирішує, обслуговувати літак чи ні.

Як йдеться в матеріалі, після отримання попередження від США, два найбільші провайдери наземного обслуговування – Havas і TGS припинили обслуговувати російські авіалайнери, проте невеликі компанії все ще надають сервіс росіянам.

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Російські літаки і позиція Туреччини

Американська влада запровадила санкції проти літаків російських та білоруських авіакомпаній ще у березні 2022 року у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Обмеження забороняли заправку і будь-яке обслуговує "Боїнгів" та інших авіалайнерів з Росії та Білорусі, в яких міститься понад 25% комплектуючих з США.

У червні 2022 року з'явилася інформація про те, що російські авіакомпанії можуть "сховатися" в Туреччині від санкцій.

26 січня 2023 року The Wall Street Journal повідомив, що в грудні минулого року високопоставлені американські чиновники погрожували турецьким особам ув'язненням, штрафами та втратою експортних привілеїв, якщо вони надаватимуть послуги з заправки та постачання деталей для літаків американського виробництва, що летять з Туреччини до Росії та Білорусі та назад, порушуючи експортний контроль, запроваджений навесні минулого року.

З 14 березня Міністерство митниці і торгівлі Туреччини заборонило обслуговувати американські літаки, які експлуатують російські та білоруські авіакомпанії.

Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США направило компаніям турецької авіагалузі листи-попередження про те, що обслуговування американських літаків російських та білоруських авіакомпаній, що потрапили під експортні обмеження США, є порушенням Правил експортного контролю.

1 лютого 2023 року повідомлялося про те, що Туреччина закриє аеропорти для російських авіакомпаній з американськими літаками. Найбільший турецький оператор наземного обслуговування авіарейсів Havaş відмовився обслуговувати літаки перевізників з Росії, які потрапили під експортні санкції США.

Компанія Havaş порадила російським авіакомпаніям планувати польоти до Туреччини тільки на повітряних судах, що містять менш як 25% деталей американського виробництва, оскільки це єдині літаки, які їй дозволено обслуговувати.

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