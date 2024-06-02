Швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками.

Протягом чотирьох років роботи системи автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов. Саме стільки разів притягнули до відповідальності порушників швидкісного режиму та тих, хто не дотримувався правил проїзду смугою громадського транспорту. З цієї кількості було виконано 89% постанов, та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн. Про це у Facebook повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, швидкість залишається однією з найпоширеніших причин ДТП з тяжкими наслідками. Проте, за чотири роки роботи в місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП з тяжкими наслідками знизилась втричі.

Наразі 265 приладів контролю працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.

Відео дня

З початку 2024 року до системи фіксації підключили 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення РФ, та 31 прилад підключено вперше.

Ситуація на українських дорогах

У січні-квітні 2024 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 813 та було травмовано 8155 осіб. Порівняно з аналогічним періодом 2023 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 6,3% – до 6475 випадків.

В Україну ввезли 86 тисяч легкових автомобілів за перший квартал поточного року. Загальна вартість авто становить 1,1 мільярда доларів, з яких державний бюджет отримав 11,1 мільярда гривень.

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