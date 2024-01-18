Після встановлення цих камер кількість ДТП зменшується втричі.

На дорогах України планують встановити ще кілька сотень камер фіксації порушення правил дорожнього руху.

Про це в ефірі інформаційного марафону повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Насправді, система автоматичної фіксації наразі розвивається. Хочу нагадати, що до повномаштабного наступу у нас було 270 камер запущено. Після початку повномаштабного наступу тимчасово система не працювала у зв'язку з певними безпековими і технічними заходами, які проводилися. Потім була відновлена і поступово нарощується кількість камер. Звісно, що в планах є збільшення кількості камер ще більше на багато сотень. Наразі це та кількість, яка є можливо технічною на даний момент. Тому, у подальшому їхня кількість буде збільшуватися", - повідомив Білошицький.

За його словами, камери автоматичної фіксації дійсно впливають на кількість дорожньо-транспортних пригод на місці встановлення.

Він нагадав, що ці камери встановлюються виключно в місцях, де фіксуються часті ДТП.

Як сказав Білошицький, попередні дослідження, проведені стосовно перших запущених камер ще до повномаштабного вторгнення РФ, засвідчили їхню ефективність. "І здебільшого, кількість транспортних пригод у цих місцях знижується втричі", - сказав він.

Фіксація порушень на автошляхах

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня цього року в Україні запрацювали ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР.

Загальна кількість комплексів фіксації з 1 січня 2024 року складала 265. На порушників чекає покарання: за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год – 340 грн штрафу; більш ніж на 50 км/год – 1700 грн.

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