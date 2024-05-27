В Україні різко підскочив імпорт авто: названо країни-лідери

Зазначається, що до десятки країн, звідки в Україну везуть авто, увійшла Мексика.

В Україну ввезли 86 тисяч легкових автомобілів за перший квартал поточного року. Загальна вартість авто становить 1,1 мільярда доларів, з яких державний бюджет отримав 11,1 мільярда гривень.

За інформацією Державної митної служби України, найбільше легкових автомобілів завезли з Німеччини - 17 100, США - 14 500 і Китаю - 9100.

Крім того, до п'ятірки увійшли авто з Японії - 8900 автомобілів і Південної Кореї - 4400. Десятку лідерів же закривають: Словаччина - 4200 авто, Франція - 4100, Мексика - 4000, Велика Британія - 3700 і Чехія - 3700.

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Варто зазначити, що за перший квартал 2023 року в Україну ввезли 52 тисячі автомобілів, що на 67% менше, ніж у I кварталі 2024 року. При цьому їхня заявлена вартість перевищувала 705,8 мільйонів доларів, що на 61% менше. Водночас до бюджету сплачено 7,4 мільярда гривень, що на 49% менше.

Ринок авто в Україні - головні новини

У першому кварталі поточного року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Найпопулярнішими виявилися Tesla Model 3, Tesla Model Y та Hyundai Kona.

Крім того, у квітні українці придбали понад 5,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років.

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