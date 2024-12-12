Wuling Hongguang Mini EV другого покоління став більшим за попередника та отримав багато інших поліпшень.

Компанія Wuling оголосила про старт попередніх продажів 5-дверної модифікації компактного електрокара Hongguang Mini EV другого покоління. Новинка отримала бюджетний цінник і яскравий дизайн, повідомляє CarNewsChina.

У Wuling обіцяють розіграти подарунки на суму 10 000 юанів (1400 доларів) серед тих, хто оформить попереднє замовлення на авто. Серед призів - довічна гарантія на силову установку та зарядний пристрій потужністю 3,5 кВт.

Wuling Hongguang Mini EV другого покоління став більшим за попередника. Модель заснована на новій платформі Tianyu S і вперше буде пропонуватися з 5-дверним кузовом.

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Габарити Wuling Hongguang Mini EV:

довжина - 3256 мм;

ширина - 1510 мм;

висота - 1578 мм;

колісна база - 2190 мм.

На авто встановлено 13-дюймові колісні диски з обтічними ковпаками, поділилися у виданні. На вибір запропонують три кольори кузова.

Зазначається, що завдяки збільшенню габаритів електрокар став просторішим усередині. Інтер'єр виконаний у новій колірній гамі з переважно світло-шоколадним відтінком.

Модель другого покоління отримала сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи. У виданні наголосили, що попередник мав лише цифрову панель приладів.

Новинка оснащена електромотором потужністю 41 к.с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 100 км/год.

Силова установка живиться від акумуляторної батареї місткістю 16,2 кВт·год, яка поставляється компаніями Gotion або Saike Ruipu Power Battery System, залежно від екземпляра. Заявлений запас ходу становить 205 км на одному заряді.

У виданні нагадали, що Wuling є спільним підприємством SAIC і General Motors. Hongguang Mini EV залишається однією з найпопулярніших моделей бренду.

Очікується, що електромобіль запустять у виробництво у 2025 році. У виданні прогнозують, що стартова ціна складе не більше ніж 50 000 юанів (6900 доларів).

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