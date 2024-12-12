Не залишили шансів конкурентам: названо найпопулярніші авто на світовому ринку

Раніше стало відомо, що Toyota Group вдалося продати з початку року по жовтень понад 8,56 мільйона авто.

За підсумками 9 місяців 2024 року модель Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових автомобілей. За цей період було продано понад 900 тисяч таких авто, повідомляє Focus2Move.

Зазначається, що продажі Toyota Corolla знизилися на 1,9%, але цій моделі вдалося втримати лідерство. Популярність електрокросовера Tesla Model Y також зменшилася, але на 6,5%. На третьому місці опинився кросовер Toyota RAV4, який піднявся на одну позицію зі збільшеним на 13,7% показником продажів.

ТОП-10 найпопулярніших моделей року:

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Toyota Corolla - 901 991 авто. Tesla Model Y - 865 868 авто. Toyota RAV4 - 836 258 авто. Ford F-Series - 733 754 авто. Honda CR-V - 601 374 авто. Chevrolet Silverado - 525 193 авто. Hyundai Tucson - 497 606 авто. Toyota Camry - 474 973 авто. Kia Sportage - 448 693 авто. BYD Song - 442 275 авто.

У світовому рейтингу автовиробників абсолютним лідером стала Toyota Group, показники якої за період з початку 2024 року по жовтень склали 8,56 млн проданих авто.

До трійки лідерів також увійшли Volkswagen Group (6,85 млн авто) та Hyundai-Kia (5,65 млн авто). Замкнули десятку Suzuki, BYD та Ford Group.

Автомобілі, на які варто звернути увагу - поради експертів

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