Раніше очільник місцевого управління Дорогуська Войцех Сава розігнав протест.

Польський суд скасував рішення очільника місцевого управління міста Дорогуськ Войцеха Сава, яке дозволило розпустити акцію протесту перевізників.

Про це повідомив один із організаторів блокади Рафал Меклер на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Суд скасував рішення старости гміни Дорогуськ", - написав Меклер.

За його словами, польські перевізники знову готуються заблокувати волинський пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Відео дня

Блокування кордону України: останні новини

Як відомо, в листопаді польські перевізники розпочали страйки на пунктах пропуску, під блокування потрапили "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин" та "Медика - Шегіні".

У Єврокомісії критикували польський уряд за нездатність знайти вирішення проблеми, а також виступали проти повернення системи дозволів для українських перевізників.

11 грудня після понад місячної блокади пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поновив свою роботу. Однак вже за кілька годин польські перевізники знову заблокували рух на цій ділянці, зімітувавши ДТП. На місце прибули поліцейські.

У вівторок, 12 грудня, пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" був остаточно розблокований.

Вас також можуть зацікавити новини: