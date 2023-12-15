Польський суд скасував рішення очільника місцевого управління міста Дорогуськ Войцеха Сава, яке дозволило розпустити акцію протесту перевізників.
Про це повідомив один із організаторів блокади Рафал Меклер на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Суд скасував рішення старости гміни Дорогуськ", - написав Меклер.
За його словами, польські перевізники знову готуються заблокувати волинський пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".
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Як відомо, в листопаді польські перевізники розпочали страйки на пунктах пропуску, під блокування потрапили "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин" та "Медика - Шегіні".
У Єврокомісії критикували польський уряд за нездатність знайти вирішення проблеми, а також виступали проти повернення системи дозволів для українських перевізників.
11 грудня після понад місячної блокади пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поновив свою роботу. Однак вже за кілька годин польські перевізники знову заблокували рух на цій ділянці, зімітувавши ДТП. На місце прибули поліцейські.
У вівторок, 12 грудня, пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" був остаточно розблокований.