Вчора він вже почав пропускати вантажівки, але надвечір поляки влаштували фейкову ДТП і знову його заблокували.

Головний вантажний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" остаточно розблокований і вже пропустив сотні вантажівок. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Минула доба, як розблокували найважливіший вантажний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" між Україною та Польщею. Протягом цього часу протестувальники намагалися фізично перешкоджати руху транспорту, але завдяки місцевій владі стабільний рух вдалося відновити", – написав він у своєму Твітері.

За словами Кубракова, від учорашнього дня на територію України в’їхало понад 350 вантажівок, а на польську територію у зворотному напрямку – понад 200 вантажівок. Щоправда, міністр не уточнив, чи це лише на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", чи на всьому кордоні з Польщею.

Відео дня

"Очікувана пропускна здатність – 1200 вантажівок загалом в обох напрямках на добу. Ми працюємо над досягненням цієї цифри", – наголосив Кубраков.

Блокування польсько-українського кордону – останні новини

Як писав УНІАН, учора близько 14.00 після понад місячної блокади поновив роботу найбільший вантажний пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Однак вже за кілька годин польські перевізники знову заблокували рух на цій ділянці, зімітувавши ДТП. Однією з вантажівок вони повністю перегородили трасу на певний час.

Тим часом словацькі перевізники заблокували рух вантажівок на своїй ділянці кордону з Україною. Вони блокують рух в напрямку Ужгорода.

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