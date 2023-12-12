Руху заважає вантажівка.

Рух транспорту через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин", який розблокували 11 грудня, знову заблоковано. Відповідні фото та відео поширив один з організаторів протестів польських перевізників Рафаль Меклер.

На знімках можна побачити вантажівку, яка зупинилася посеред траси, перекривши рух. "Машина, як бачите, погано реагувала на образи і середні пальці українських водіїв. Злість неживих предметів", - написав Меклер у мікроблозі X.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Українській правді підтвердив, що о 20:00 з боку польського пункту пропустку "Дорогуськ" перебувала вантажівка.

Відео дня

Згодом Меклер оприлюднив відео, на якому можна побачити польських правоохоронців. Протестувальник пише, що поліцейські виставили кордон зі щитів у відповідь на їх намір заблокувати переїзд.

Розблокування пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

Як відомо, польські перевізники страйкують на кордоні з 6 листопада, до них приєднувалися і польські фермери. Заблокованими виявилися пункти пропуску "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин" та "Медика - Шегіні".

Єврокомісарка з транспорту Адіна Велян критикувала польський уряд за те, що він не здатний вирішити цю проблему. Група європейських депутатів заявила, що ситуація служить інтересам Кремля та шкодить репутації як Польщі, так і всього Євросоюзу.

Вчора найбільший вантажний пункту пропуску вдалося розблокувати, рух автівок нормалізувався вже о 14:00.

Вас також можуть зацікавити новини: